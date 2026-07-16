Zelenski najnovijim potezom izazvao zgražanje: "Ovo izgleda kao izdaja. Mislim da si je postavio tempiranu bombu"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu je predložio šefa energetske tvrtke Naftogaz u državnom vlasništvu za novog premijera, javlja njemačka agencija dpa, a smijenio je i ministra obrane.

Parlament je zaprimio nominaciju Serhija Koretskija, kazao je predsjednik tijela Ruslan Stefančuk na društvenoj mreži Facebook. Stefančuk nije kazao kada će Vrhovna rada glasati o njegovoj potvrdi, no očekuje se da će to biti već u četvrtak.

Zelenski je u nedjelju rekao da namjerava restrukturirati vladu kako bi ojačao odnose s ključnim međunarodnim partnerima. Parlament je u utorak prihvatio ostavku premijerke Julije Sviridenko i njene vlade nakon manje od godinu dana njenog mandata.

Budući da stranka Zelenskog Sluga narodu ima parlamentarnu većinu, on je odgovoran za restrukturiranje vlade. Prema ukrajinskom ustavu, predsjednik ima pravo predložiti kandidate za ministre obrane i vanjskih poslova, a premijera predlaže vladajuća koalicija.

Zelenski je smijenio Mihajla Fedorova s dužnosti ukrajinskog ministra obrane, što je posljednji u nizu poteza u rekonstrukciji njegove administracije. Smjena je uslijedila nakon sastanka s vojnim vrhom u srijedu, a sam Fedorov potvrdio ju je kasno navečer objavom na društvenim mrežama, piše The Kyiv Independent.

U objavi je naveo više od 20 velikih postignuća svog mandata, uključujući uskraćivanje korištenja sustava Starlink ruskim snagama, kampanju protiv ruske logistike na okupiranom Krimu te "nepopularnu, ali iznimno važnu" inicijativu za vojnu reformu.

Odlazeći ministar također je naveo tri cilja koja nije uspio postići: potpunu transformaciju ukrajinskog Ministarstva obrane "u skladu s NATO-om i zdravim razumom", preustroj sustava vojne nabave i izgradnju "kulture odgovornosti".

"Hvala svima koji brane Ukrajinu i rade za pobjedu", napisao je Fedorov i dodao: "Hvala cijelom mom timu na učinkovitoj službi 24/7... Nastavit ću raditi na misiji s kojom sam došao u Ministarstvo obrane - poraziti neprijatelja asimetrijom, brzinom inovacija i snagom naše organizacije."

Anonimni zastupnik iz Sluge naroda rekao je da je ministru unutarnjih poslova Ihoru Klimenku ponuđeno mjesto idućeg ministra obrane. General Klimenko bio je na čelu Nacionalne policije od 2019. do 2023. godine, a ministrom unutarnjih poslova imenovan je nakon smrti svog prethodnika Denisa Monastirskog. Da bi preuzeo novu dužnost, njegovu nominaciju mora podržati parlament.

Glasnogovornica Mariana Reva izjavila je da je Klimenko bio iznenađen predsjednikovim prijedlogom: "Čekamo službeni predsjednikov prijedlog. Kao što znate, Igor Klimenko je časnik. Za njega je riječ vrhovnog zapovjednika zapovijed."

Zastupnici iz vladajuće stranke i oporbe s kojima je The Kyiv Independent razgovarao nisu odobravali moguću promjenu. "To je loša vijest", rekao je zastupnik iz stranke Zelenskog.

Slično mišljenje dijeli i politički analitičar Volodimir Fesenko. "Mislim da nije dobro mijenjati ministra obrane svakih šest mjeseci. Nema suštinskih zamjerki na rad Fedorova i trebalo bi mu dopustiti da dovrši reforme koje je najavio. Još jedna promjena na čelu ministarstva obrane - bez obzira tko ga zamijeni - samo bi stvorila veći kaos", rekao je Fesenko.

Ostaje nejasno hoće li Fedorov biti imenovan na neku drugu dužnost u ukrajinskoj vladi. Očekuje se da će ukrajinski parlament o Klimenkovoj nominaciji glasati u četvrtak 16. srpnja.

Zašto je Fedorov smijenjen?

Razlozi za iznenadnu smjenu leže u sukobu između Fedorova i kontroverznog vrhovnog zapovjednika ukrajinskih snaga Oleksandra Sirskog, rekli su zastupnici i analitičari za The Kyiv Independent.

Zelenski je predstavio kandidate za kabinet na sastanku sa svojom frakcijom Sluga naroda u parlamentu. Zastupnik koji je bio na sastanku rekao je da su mnogi bili zapanjeni odlukom da se Fedorova ne imenuje ponovno. "Ovo izgleda kao izdaja", rekao je i dodao: "Mislim da si je Zelenski postavio tempiranu bombu jer je, prema zakonu, ovo bio njegov izbor."

Prema zastupniku, Zelenski je smjenu opravdao raskolom između Ministarstva obrane i vojnog vrha. Rekao je da i vojni vrh treba resetirati te nagovijestio da bi s vremenom u obzir mogla doći i smjena Sirskog, naveo je izvor. "To je apsurdan odgovor. Ako je smatrao da i vojni vrh treba 'resetirati', zašto onda smjenjuje ministra obrane?" rekao je zastupnik.

Prema izvoru, Zelenski je kao dodatni razlog za smjenu naveo časnike za novačenje i probleme s mobilizacijom, očekujući da se Klimenko usredotoči na rješavanje tih pitanja. Drugi zastupnik iz stranke Sluga naroda rekao je da je glavni pokretač smjene bio sukob Sirskog i Fedorova, koji je "prešao sve granice".

Analitičari su također naveli napetosti zbog pristupa mladog ministra reformama. "Navodno postoje trzavice u odnosu Fedorova i Sirskog. Nisu svi zadovoljni prijedlozima Fedorova za reformu vojske, posebno njegovim planovima za preustroj rada Ministarstva obrane", rekao je Fesenko.

Jurij Hudimenko, istaknuti veteran i voditelj Javnog antikorupcijskog vijeća pri Ministarstvu obrane, rekao je za medijsku kuću NV da njih dvojica problemima pristupaju iz "izrazito različitih perspektiva". "Riječ je o sukobu između mladog tehnokrata i generala koji uglavnom potječe iz postsovjetske vojne škole", rekao je Hudimenko.

Oporbeni zastupnik Jaroslav Jurčišin ponovio je sličnu ocjenu. "Fedorov je smijenjen zbog sukoba sa Sirskim, starim vojnim sustavom i svima povezanima s korupcijom u vojnoj sferi", rekao je za The Kyiv Independent i dodao: "Zelenski bira Klimenka jer on nema ambicije postati popularan i neće se suprotstavljati postsovjetskim generalima. On je sto posto osoba kakvu Zelenski treba na tom položaju."

Fedorovljev nedovršeni posao

Relativno mlad i popularan u ukrajinskoj vladi, Fedorov je prethodno od 2019. do 2026. bio ministar digitalne transformacije. Njegovo imenovanje za ministra obrane izazvalo je rijetko viđenu podršku i Zelenskijeve stranke i oporbe. Promatrači i vojni stručnjaci pohvalili su napore Fedorova u proteklih šest mjeseci.

Ubrzo nakon početka mandata, u veljači 2026., uspješno je uvjerio Elona Muska, izvršnog direktora SpaceX-a, da Rusiji uskrati korištenje iznimno učinkovitog satelitskog komunikacijskog sustava Starlink. Viši suradnik na Institutu za istraživanje vanjske politike, Rob Lee, opisao je gotovo potpuni gubitak Starlinka za Ruse kao "istinsku prekretnicu", rekavši da je to nanijelo nevjerojatnu štetu i ruskom zapovijedanju i kontroli te njihovoj sposobnosti upravljanja dronovima dugog dometa. U svojoj objavi na Facebooku, Fedorov je blokiranje Starlinka naveo kao glavno postignuće.

Nedavno, 27. svibnja, pokrenuo je ukrajinsku kampanju "logističke blokade", vrlo učinkovitu operaciju usmjerenu na ruska logistička vozila. Fedorov je u lipnju također pokrenuo niz kontroverznih vojnih reformi koje su naišle na podijeljene reakcije vojnika, veteranskih skupina i civilnog društva. Priznao je da je transformacija bila "nepopularna, ali iznimno važna" te aludirao na osoblje unutar ministarstva koje je "kočilo promjene".

"Pokrenuta je nova struktura, mnogi ljudi su smijenjeni i pokrenuti su brojni procesi", napisao je. "Ali morali smo biti još odlučniji u smjenjivanju onih koji su kočili promjene."

Smjena izazvala zgražanje

Smjena Fedorova - sposobnog i popularnog reformatora - izazvala je zgražanje i pozive na masovne prosvjede. Veteran i aktivist Dmitro Kozjatinski pozvao je građane na mirne prosvjede u Kijevu protiv smjene Fedorova i "stalnih rekonstrukcija" Zelenskog.

"Nikada nećemo poraziti Rusiju sve dok ista totalna stagnacija i korupcija vladaju u našoj vojsci i našim ministarstvima", napisao je u pozivu na akciju na društvenim mrežama.

Ukrajinski novinar Sergij Sidorenko usporedio je smjenu Fedorova s prošlogodišnjim pokušajem raspuštanja ukrajinskih antikorupcijskih agencija - potezom koji je izazvao brzu reakciju, uključujući velike prosvjede i osudu europskih partnera. "I ta katastrofalna odluka i najnovija rekonstrukcija bile su namijenjene osiguravanju vlastite političke budućnosti (Zelenskog) i imale su razorne posljedice za povjerenje u državu i u predsjednika osobno", rekao je Sidorenko.

Ukrajinski novinar, ratni reporter i vojni analitičar Ilia Ponomarenko na društvenim se mrežama obrušio na odluku Zelenskog. U seriji postova napisao je da u Moskvi sigurno otvaraju bocu votke te da je riječ o najskandaloznijoj odluci koju je Zelenski donio za vrijeme svog predsjednikovanja. "Sramotna i potpuno nesposobna odluka!", napisao je Ponomarenko koji je, u zasebnom postu, građane Ukrajine pozvao i na protest.

U međuvremenu, Serhij Sternenko, savjetnik Fedorova i istaknuti ukrajinski influencer, objavio je jučer da više neće savjetovati Ministarstvo obrane. Pohvalio je suradnju s Fedorovom, kojeg je nazvao "najboljim ministrom obrane u cijeloj našoj povijesti".

Prema Sternenku, "birokratske prepreke i namjerna kašnjenja od strane onih koji se protive vojnoj reformi" spriječili su Fedorova da ostvari svoje ciljeve. "Žalosno je što je naša zemlja danas puno dalje od pobjede", napisao je. "Šteta je što prave reforme nisu ni krenule, iako smo ipak uspjeli mnogo toga promijeniti."