VIDEO Zelenski izgubio kontrolu: Očitao bukvicu bugarskom predsjedniku, pogledajte snimku

TV kamere zabilježile su verbalni napad ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog u Sofiji prilikom sastanka s bugarskim kolegom Rumenom Radevom.

Bugarski predsjednik protivi se naoružavanju Ukrajine, a Zelenski nije propustio kritizirati Radeva zbog toga na sastanku.

"Ne daj Bože da te zadesi neka tragedija i da si ti na mom mjestu. Pa ako ljudi koji dijele zajedničke vrijednosti ne pomognu, što ćete učiniti? Rekli biste: Putine, molim te, zgrabi bugarski teritorij?

Ne, ti, kao pravi predsjednik, siguran sam da ne bi dopustio kompromis. Vaše je pravo ne dati podršku da se pomogne Ukrajini. Ali stvarno bih želio da me ispravno shvatite, rekao je Zelenski, dok se isprepadani Radev pogledavao u svoje papire", rekao je Zelenski bugarskom predsjedniku.

Zatečeni bugarski predsjednik zamolio je kamere da napuste prostoriju. Zelenski je posjetio Bugarsku uglavnom kako bi se sastao s premijerom Nikolajem Denkovim, koji podupire izvoz oružja u Ukrajinu, piše Politico.

Bugarski predsjednik rekao je kako je ukrajinski rat - sukob, što mu je Zelenski zamjerio. Zelenski je Radevu poručio da je Kremlj pokrenuo rat uništenja protiv Ukrajinaca.

Pročitajte i ovo RAT U UKRAJINI Što je to na nuklearki? Satelitske snimke otkrile neobične oblike na krovu

"Također vam želim reći, koliko god da vaša vojska ima municije, to neće biti dovoljno za borbu s Ruskom Federacijom. Vi nemate lošu vojsku, vaši ljudi su dobri, ali to ne bi bilo dovoljno da se borite protiv 160 milijuna ljudi. Zato je dobro dati oružje kako bismo se mogli braniti i da vam rat ne dođe pred vrata. Ukrajina i NATO trebaju imati zajedničke vrijednosti.

Drugačije ne može biti. Ne možete podržavati Rusiju i podržavati balansiranje jer Rusija želi uništiti NATO, želi uništiti Europu i Europsku uniju, to su njihovi ciljevi. Shvaćate li me?", rekao je Zelenski.

Radev je potom rekao da ima prijedlog, ali je zamolio TV kamere da se udalje prije nego što nastavi, javlja Politico.

In Sofia, I met with Bulgarian President Rumen Radev @PresidentOfBg . Our common security in our common European home. The Peace Formula. Interaction between our countries. The appointment of the Bulgarian Ambassador to Ukraine. And common opportunities in the Black Sea region.… pic.twitter.com/ani5izCAYX

Zelensky argued on camera with the pro-Russian president of Bulgaria about the war



Radev said today that "there is no military solution" to the war in Ukraine and "more and more weapons will not solve the problem." In response, Zelensky asked how Bulgaria would act: "You would… pic.twitter.com/ciuZK04HVE