Zelenski je u Bijelu kuću ušao kroz pomoćni ulaz, a Netanyahua dočekali prosvjednici: "Nećete se izvući za zločine..."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je na još jedan sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washington.

U Bijelu kuću ušao je kroz pomoćni ulaz, a kratki privatni sastanak bio je zatvoren za javnost. Zelenski je pokušao osigurati nastavak američke vojne potpore i ispunjenje nedavnog obećanja o davanju Ukrajini licence za proizvodnju projektila protuzračnog sustava Patriot.

Donald Trump i Volodimir Zelenski - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Ukrajina posljednjih mjeseci mijenja dinamiku rata i jača svoje zračne udare na Rusiju. Moskovske vlasti tvrde da je na grad prošle noći ispaljeno gotovo 400 dronova. Kremlj izražava otvorenost za nove ideje o mirovnom procesu u Ukrajini, ali i dalje postavlja uvjete.



"Trebalo bi se temeljiti na postignutim dogovorima, onima na Aljasci. Ponovno potvrđujemo našu spremnost za razmatranje mogućih rasprava, prijedloga i ideja. Nitko s naše strane to nikada nije odbio", poručila je Maria Zaharova, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova.



Na Aljasci formalnog dogovora nije bilo, ali mediji su pozivajući se na diplomatske izvore javljali da se razgovaralo o prepuštanju cijelog Donbasa Rusiji. Posljednjih mjeseci rat u Ukrajini je za Bijelu kuću pao u drugi plan zbog rata u Iranu. Nakon Zelenskog na razgovor s Trumpom stigao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Na ulici ga je dočekala manja skupina prosvjednika.

Donald Trump i Benjamin Netanyahu Foto: Dnevnik Nove TV



"Benjamin Netanyahu je ratni zločinac. Nije mu mjesto u našoj zemlji. Jedino mjesto gdje pripada je zatvor u Međunarodnom kaznenom sudu", poručio je jedan od prosvjednika.



"Prije ili kasnije bit ćete procesuirani. Nećete se izvući za zločine koje ste počinili. Pitanje je vremena. Nećemo odustati", kazao je drugi.



Natanyahu je u Washington stigao u trenutku pogoršanja odnosa s američkim predsjednikom. Dvojica čelnika ne slažu se oko načina razrješenja sukoba s Iranom i njegovim saveznicima, uključujući libanonski Hezbolah.



I Zelenski i Netanyahu u Washington su doputovali na pogreb Lindseya Grahama. Utjecajni senator bio je veliki zagovornik Ukrajine i Izraela. Njegovim riječima pažnju je pridavao i američki predsjednik pa su Zelenski i Netanyahu ostali bez važnog savezniku u američkom političkom vrhu.