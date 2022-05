Iz Bruxellesa se za Dnevnik Nove TV javio ministar financija Zdravko Marić. On je kazao što za Hrvatsku znači da nismo više u makro-ekonomskim neravnotežama, kao i objasnio skače li nam time kreditni rejting, padaju kamate ili smo samo - u ligi prvaka.

"Danas je jako lijepa i dobra vijest – samo iz pobrojavanja svih ovih zemalja koje su po ovim kriterijima sada praktički iza Hrvatske govori da je to sigurno jako dobar rezultat. Proteklih nekoliko godina puno smo radili na tome, podsjetit ću vas da je Hrvatska praktički od samog ulaska u Europsku uniju ušla i u proceduru prekomjernog manjka, a i ovih prekomjernih neravnoteža.

Nekoliko godina nakon, druga stepenica gore i to zapravo znači da je sigurno makroekonomska situacija u Hrvatskoj unatoč svim izazovima s kojima smo se suočili u proteklih nekoliko godina i s kojima se suočavamo danas, puno bolja nego što je bila i vrlo usporediva i s brojnim drugim zemljama, dapače, čak prema svim pokazateljima i bolja nego u nekim gospodarski snažnim zemljama", kazao je ministar financija Zdravko Marić za Dnevnik Nove TV u ponedjeljak te pojasnio kako ovaj sam trenutak ne mora nužno značiti da će odmah ići i poboljšanje kreditnog rejtinga i pad kamatnih stopa, ali sve je to na neki način povezano. Tržišta dobro kalkuliraju sav napredak koji je Hrvatska napravila i ministar je siguran da će i to imati sigurno pozitivan efekt u ovim izazovnim vremenima.

Premijer tvrdi - Hrvatska je tako dobro ocijenjena jer ulazi u eurozonu - no, imamo rekordnu inflaciju. Na pitanje može li nas to zaustaviti u uvođenju eura, Marić je odgovorio kako inflacija sada postaje već neko vrijeme ključni i praktički zadnji kriterij za ispunjavanje i sve ćemo znati u idućih nekoliko dana kad Europska komisija i Europska središnja banka objave konvergencijsko izvješće. Formalna odluka trebala bit biti 12. srpnja.

"U Vladi vjerujemo da ćemo uspjeti i taj kriterij ispuniti, jer inflacija, bez obzira što ona ubrzava i sigurno nagriza i udara na standard hrvatskih građana te stvara velike probleme gospodarstvenicima, u Hrvatskoj sigurno nije ni po čemu specifična ni drukčija od drugih zemalja članica EU-a. Mi smo cijelo vrijeme isticali da smo u okviru prosjeka, međutim sam kriterij ulaska za euro testira se u odnosu na one tri zemlje koje imaju najniže razine inflacije. Tu postoji određeno diskrecijsko pravo, ja sam siguran da i Europska središnja banka i Europska komisija duboko promišljaju i na tragu ovoga današnjeg izvješća gu današnjeg izvješća siguran sam da će jedan od idućih koraka što se tiče Hrvatske biti pozitivna odluka za ulazak u euro", naglasio je ministar financija.

U Hrvatskoj se najavljuje nova pomoć građanima zbog energetskog udara. Na pitanje u kojem smjeru bi to išlo i znači li to smanjivanje PDV-a ili rasterećenje plaća, Zdravko Marić kazao je kako su, baš kao i u prošloj korona-krizi tako i ovaj put vrlo brzo stavili u funkciju jedan paket mjera koji ne može u potpunosti neutralizirati inflatorne pritiske, ali mu je namjera da se ublaže.

"Naglasak je bio na određenim energentima, poglavito plinu, ali i na hrani, jer su energenti i hrana najviše pogođeni inflacijom, a time su naši sugrađani s prosječnim, ispodprosječnim primanjima – možemo reći socijalno najugroženije skupine najviše pogođene", rekao je Marić te dodao kako je paket mjera je na snazi nešto više od dva mjeseca i neki efekti se dijelom vide.

"Vaučeri i pomoć umirovljenicima su već isplaćene, ali s druge strane voljeli bi i da se vide efekti snižene stope PDV-a, tj. da se vide na snižavanju cijena, odnosno posrednom rastu kupovne moći, odnosno ne u tolikom padu što inflacija uzrokuje. Promišljamo i dalje, jer inflacija nastavlja ubrzavati. Naša su očekivanja sigurno još u prvoj polovici godine da ćemo vidjeti i ubrzanje inflacije – tu bi negdje trebalo doći do vrhunca, ali opet jako je puno neizvjesnosti i teško predviđati nastavak godine i sukladno tome ćemo i mi kombinirati i prilagođavati naše mjere", pojasnio je ministar Marić.

Od utorka nas na benzinskim crpkama čekaju nove cijene goriva – litra benzina gotovo 50 lipa skuplja, blizu smo 14 kn. Premijer najavljuje ako treba i smanjivati trošarine, a ministar financija nedavno je gostujući u Dnevniku Nove TV rekao da bi i to smanjivanje bilo na simboličnoj razini.

Sada tumači kako je država nakon početka samog izbijanja krize i rasta cijena jedno vrijeme imala administrativno određivanje cijena, a onda kad je došlo pod znak pitanja i potencijalna opskrba naftnim derivatima, otvorila i taj kovčežić sa trošarinama, odnosno fiksirala marže, ograničila marže trgovcima.

"Trenutni prostor je 38 lipa odnosno 76, ovisno o tome gledamo li dizel ili benzin. Naravno, tu se može dodati još PDV, ali građani mogu lako ukalkulirati koliko to u konačnici znači na litru benzina ili dizela", rekao je Marić te naglasio kako tu prije svega govorimo o pomoći građanima, što se tiče prijevoznika - njima država već neko vrijeme, puno prije izbijanja krize vrši povrat trošarina do minimalne.

"Dakle, sukladno postojećim direktivama i zakonskim propisima EU-a i Hrvatske, to je praktički maksimalni prostor koji imamo u ovom trenutku što se tiče cijena goriva na trošarinskoj strani", dodao je Zdravko Marić.

