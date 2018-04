Američki lanac Starbucks odlučio je zatvoriti sve svoje kafiće u Sjedinjenim Državama 29. svibnja poslijepodne radi tečaja za radnike protiv rasizma nakon što je uhićenje dvojice Afroamerikanaca u jednom njihovu lokalu izazvalo val ogorčenja.

Korporacija time želi sačuvati svoj ugled, na koji je veliku sjenu bacio taj incident koji se dogodio u Philadelphiji u četvrtak.

Događaj je snimila jedna klijentica, a snimka se tijekom vikenda proširila Twitterom.

Na snimci se vidi uhićenje dvojice Afroamerikanaca, iako su bili mirni i nisu učinili nikakav prekršaj.

Videosnimka je izazvala velike kritike i kreiranje hashtaga #boycottstarbucks.

Policija je bila pozvana na mjesto događaja jer dvojica muškaraca nisu ništa naručila. Jednostavno su čekali prijatelja, rekao je njihov odvjetnik.

"Starbucks će zatvoriti više od 8000 kafića u Sjedinjenim Državama 29. svibnja poslijepodne i organizirati tečaj (...) kako bi se spriječila diskriminacija u našim lokalima", objavila je kompanija u utorak.

Tečaj će biti organiziran za 175.000 radnika širom zemlje, uključujući administrativne i komercijalne službe. Ubuduće će biti dio uobičajene obuke novih radnika.

Cilj je razbijanje rasističkih predrasuda, promicanje inkluzivnosti, sprječavanje diskriminacije i osiguranje da se svi ljudi u Starbucksovim kafićima osjećaju sigurno i dobrodošlo, ističe kompanija. (Hina)

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci