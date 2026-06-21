Od prijateljstva do verbalnog rata: Kako je fotografija miljenicu pretvorila u metu

Fotografija sa summita G7 otvorila je novi sukob Donalda Trumpa i Giorgie Meloni.Svađa je toliko eskalirala da je talijanski ministar vanjskih poslova otkazao službeni posjet SAD-u.

“Poruke predsjednika Trumpa teško je razumjeti. Odgovorili smo odlučno. Poslali smo jasnu poruku i otkazao sam svoj posjet Sjedinjenim Američkim Državama”, rekao je Antonio Tajani, talijanski ministar vanjskih poslova.

Narušeno prijateljstvo pogoršala je izjava američkog predsjednika kako ga je preklinjala za fotografiju pa se sažalio. Talijanska premijerka optužila ga je da je sve izmislio.

“Izjave Donalda Trumpa potpuno su izmišljene. Iskreno sam zapanjena. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima”, rekla je Giorgia Meloni, talijanska premijerka.

Donald Trump i Giorgia Meloni - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Donald Trump i Giorgia Meloni - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Sukob se preselio na društvene mreže. Trump proziva Meloni da loše stoji s popularnosti jer nije podržala rat protiv Irana.

"Sada nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala”, napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.

Poslala mu je odgovor neka se usredotoči na svoju popularnost. Meloni je bila jedini europski lider pozvan na Trumpovu inauguraciju, slovila je kao potencijalni saveznik. Zahladili su zbog politike prema Iranu, a branila je i papu od Trumpovih prozivki.

Donald Trump i Giorgia Meloni - 3 Foto: DNEVNIK.hr

U svojoj povijesti vrijeđanja europskih čelnika Trump je ismijavao Macrona, rugao se Merzu, ponižavao i Starmera. Ponižavanje Zelenskog u Bijeloj kući obišlo je svijet, kao i birane riječi za Vladimira Putina.

“Mogu samo reći da je razočaravajuće što ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a, prema čijim se vođama umjesto toga odnosi s daleko većom popustljivošću. Postoji jedna stvar koju bi trebao zapamtiti - ni ja ni Italija nikada ne preklinjemo”, nadodala je Meloni.

Donald Trump i Giorgia Meloni - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Donald Trump i Giorgia Meloni - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Na valu njegovih izjava, od Trumpa se distancira sve više europskih lidera desnice. Meloni stiže podrška i s ljevice.

“Izrazio sam joj svoju solidarnost. Ovo je napad koji nije ni političke ni osobne prirode”, rekao je Pedro Sanchez, španjolski premijer.

Unatoč incidentu, talijanske vlasti poručuju kako ostaju predane suradnji unutar NATO-a i dobrim odnosima sa SAD-om.