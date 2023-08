VIDEO Snimka sa samita postala viralna: Zbog jednog detalja ponovo se pojavila teorija da Putin koristi dvojnika

Vođe država članica BRICS-a sastale su se u Južnoafričkoj Republici, gdje se nalaze čelnici Brazila, Indije, Kine i Južnoafričke Republike.

Međutim, ruski predsjednik Vladimir Putin se, zbog raspisane međunarodne tjeralice zbog optužbi za ratne zločine u Ukrajini, na samit morao uključiti videolinkom, a društvenim se mrežama brzo proširio jedan trenutak iz njegova javljanja.

Putin je, čini se, pogledao u svoju lijevu ruku da bi provjerio koliko je sati, iako sat nosi na desnoj ruci, a zatim se naizgled zbunjeno počeše iza uha kad shvati da sata nema.

Nije dugo trebalo da se ponovo pojave teorije da se radi o njegovu dvojniku koji je zaboravio gdje ruski predsjednik nosi sat.

"Putinov dvojnik je sve ovo vrijeme sjajno odrađivao svoj posao, a onda je odustao od igre čim je pokušao pronaći sat na lijevoj ruci jer pravi Putin nosi sat na desnoj", objavio je jedan korisnik platforme X.

"Kada će FSB naučiti Putinove dvojnike na kojoj ruci nosi sat?", napisano je na profilu medija Nexta.

Na snimku se osvrnuo i Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova: "Putin je zaboravio da nosi sat na desnoj ruci. Ili to nije Putin? Što se događa?"

Putin's double has been doing such a great job all this time and then gave up the game the instant he tried to find his watch on his left hand, since real Putin wears his watch on his right. pic.twitter.com/BdvHwyegls