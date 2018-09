Supertajfun koji je poharao Filipine napravio je veliku štetu i u Kini. Iz Hong Konga stižu snimke dramatičnog urušavanja krana visokog preko 20 katova.

Građani Hong Konga imali su priliku osjetiti koliko su opasni i snažni naleti vjetra tijekom prolaska tajfuna Mangkhut kroz njihov grad. Na društvenim mrežama pojavile su se i snimke urušavanja krana s nebodera u izgradnji, visokog 22 kata.

Snažni vjetrovi u nedjelju su prvo nagnuli konstrukciju krana na zgradi u Tai Kok Tsuiju, da bi se kasnije tijekom dana čitava konstrukcija jednostavno srušila na obližnju zgradu.

Na svu sreću, u toj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, potvrdila je i policija nakon intervencije na mjestu događaja, prenosi lokalni portal coconuts.co.

Neboder s kojeg je kran pao i koji je još u fazi izgradnje trebao bi po dovršetku imati 22 kata sa 76 stanova i očekuje se da će biti otvoren za useljavanje 31. listopada 2019. godine. 26 stanova dosad je već prodano.

Dramatic footage of a crane falling from a building in Tai Kok Tsui. The structure was slanting earlier in the day and fell between 12-1pm. (Footage via WhatsApp) pic.twitter.com/i1YuDsAz8v