Šokantan video proširio se društvenim mrežama. U njemu se vidi kako grupa muškaraca napada tinejdžericu zbog "neprimjerenog" odijevanja na motorističkom događaju u Kurdistanu.

Djevojka od 17 godina postala je meta skupine muškaraca koji su je optužili da svojim odijevanjem namjerno na sebe skreće pozornost vozača na motorističkom događaju u Iraku.

Na snimci njezina doslovnog progona vidi se da se djevojka pokušava isprva sporo udaljiti od muškaraca, a zatim je prisiljena trčati. Muškarci joj pritom izvikuju uvrede, nazivaju je kurvom i snimaju je mobitelom.

Na jednom od videa vidi se da su je okružili motociklisti i da ih pritom ohrabruju gledatelji. Jedan ju je muškarac nakon okruživanja udario i pala je na parkirani auto.

Disgraceful! This is pure failure of education in the Kurdistan Region, opposite of acceptance, freedom, and every human value. KRG and Sulaimani authorities should take serious action. pic.twitter.com/WkSdpifHom

Do napada je došlo u Hwani, predgrađu grada Sulaimanijah u Kurdistanu, mjestu gdje se održavaju poznate utrke u kojima sudjeluju i žene. Radi se o dijelu grada koji je poznat po problemima s drogom i nasiljem. Muškarci su na tom događaju, održanom 30. prosinca, zahtijevali da se ženama zabrani prisustvovanje, izvijestio je Daily Mail.

Napadnuta djevojka redovito posjećuje trkalište i sudjelovala je u utrkama, a na dan incidenta ondje je bila s muškim prijateljem koji je pokušao intervenirati i otpratiti je na sigurno mjesto. Međutim, on je izudaran i izboden, izvijestio je The National News.

Zbog napada je uhićeno 16 muškaraca te je zaplijenjeno više noževa i mačeva.

Sulaimani police says they have arrested 16 in connection to the attack on a girl yesterday.



The video of the incident has gone viral and has led to widespread condemnation. pic.twitter.com/9BGDj71Pxq