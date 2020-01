Vladimir Putin u srijedu je obraćajući se naciji najavio ustavne promjene. Stručnjaci objašnjavaju kako on trasformira vlast kako bi ostao u političkoj igri.

"Ove najavljene ustavne promjene mogle bi dati odgovor na pitanje koje zanima cijeli svijet, a to je kako će u izgledati tranzicija vlasti u Rusiji. Promjene riješavaju kraj Putinova mandata. On sad slaže svoju slagalicu za razdoblje poslije 2024. godine", objasnio je stručnjak za međunarodne odnose Branimir Vidmarović ono što se danas odigralo u Moskvi.

Obraćajući se naciji ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je ustavne promjene, nakon čega je Vlada sa premijerom Dmitrijem Medvedevom podnijela ostavku.

Ustavne promjene koje je Putin predložio mijenjaju odnos snaga u ruskoj politici. Dio moći koja se dosad koncentrirala u rukama predsjednika prebacuje se na parlament. Putin ne želi da ta funkcija bude toliko jaka kad on ode.

"Putin ne želi 'Putina poslije Putina'. Toga nema", kaže Vidmarović.

Jedna od promjena bila bi, prema Putinovoj zamisli, ubacivanje institucije Državnog vijeća u ustav. I u tom prijedlogu se možda krije Putinov plan za produžetak života na vlasti.

"To vijeće je sada slabo poznato, no ako završi u Ustavu, njegova bi funkcija ojačala. Još se ne zna sa sigurnošću, ali po tome što Putin želi da to bude u ustavu, može se nagađati da on želi doći na čelo te institucije koja bi pod svojim nadzorom imala i Vladu i premijera, predsjednika, parlament i ostale službe. Putin je i najavio kako ne želi nakon 2024. više biti u izvršnoj vlasti. Ovo se čini kao idealno rješenje. Više neće biti na vlasti, ali će biti pri vlasti, dovoljno blizu da može nadzirati zbivanja, ostati u političkoj igri i osigurati svoj politički krug“, objašnjava Vidmarović.

Zašto je Vlada dala ostavku, još nije do kraja jasno. Vidmarović misli daje možda bila ishitrena politička odluka i da je i to dio transormacije vlasti.

"Došlo je vrijeme za nove ljude. Ovo je možda samo malo veća rekonsrukcija vlade. Putin je već predložio novog premijera, šefa porezne uprave Mihaila Mišustina. Njega ne prati ni jedan korupcijski skandal, ali on je relativno nepoznat čak i ruskoj javnosti pa je i kroz njega moguć Putinov utjecaj“, zaključuje Vidmarović.