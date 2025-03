Grupa znanstvenika koji se nalaze zarobljeni u udaljenoj istraživačkoj bazi na Antarktici molila je za spas tvrdeći da je jedan član tima prijetio ubojstvom drugom kolegi. Južnoafrički znanstvenici nalaze se u istraživačkom centru Sanae IV u Vesleskarvetu, u Zemlji kraljice Maud.

Tim je potpuno blokiran u bazi gdje je uobičajena zimska temperatura -23 °C, a brzina vjetra može doseći gotovo 250 km/h. Nalazi se više od 4000 kilometara od najbliže točke Južne Afrike, što znači da postoji minimalan ljudski kontakt te da su znanstvenici osuđeni jedni na druge. Za dolazak do te istraživačke baze na Antarktici obično trebaju dva tjedna.

Jedan od istraživača navodno je prošlog tjedna poslao e-mail u kojem moli za pomoć i tvrdi da ih je član tima napao te da im i dalje prijeti.

"Nažalost, (njegovo) ponašanje je eskaliralo do točke koja je duboko uznemirujuća. Točnije, fizički je napao. Nadalje, prijetio je da će ubiti (X), što je stvorilo okruženje straha i zastrašivanja. I dalje smo vrlo zabrinuti za vlastitu sigurnost, neprestano se pitamo možemo li postati sljedeća žrtva", piše u e-mailu neimenovanog istraživača, u koji je imao uvid The Sunday Times, a prenosi The Independent.

Istraživač je također optužio člana tima za seksualno zlostavljanje drugog.

Autor e-maila bio je zabrinut zbog ponašanja kolege i zahtijevao je da poduzmu hitne mjere kako bi se tim zaštitio.

Dion George, južnoafrički ministar okoliša, rekao je da će osobno razgovarati s timom kako bi procijenio situaciju.

Rekao je The Sunday Timesu: "Došlo je do verbalne svađe između vođe tima i te osobe. Onda je to eskaliralo i tada je ta osoba ipak fizički napala voditelja. Možete zamisliti kako je, tijesno je i ljudi stvarno dobiju kabinsku groznicu. To može biti vrlo dezorijentirajuće."

Znanstvenici sa sjedištem u centru Sanae IV uključuju stručnjake za oceanografiju, biologiju, geologiju i geomorfologiju.

