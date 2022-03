Ukrajinci ne skrivaju zadovoljstvo kad od ruske vojske zarobe oružje, opremu i vozila. Guverner Mikolajivskog okruga objavio je snimku u kojoj kaže kako će se dobro zabaviti u svojem novom oklopnom vozilu.

Vitalij Kim, guverner Mikolajivskog okruga, snimio je videosnimku na kojoj je u svježe zarobljenom višenamjenskom oklopnom vozilu Tigr-M IMV (s kupolom Arbalet-DM).

Kako kaže, nekad rusko vozilo, sada će preuzeti i koristiti ukrajinska vojska. Inače, vozilo je napunjeno s pet protutenkovskih raketa 9M113 ATGM.

"Dobar dan. Mi smo u Ukrajini. Eto, narode, sad imam svoje vlastito oklopno vozilo, hrabro oduzeto vašim dečkima", kazao je Kim.

"U vozilu sva elektronika i dalje radi, pa se mogu još više zabavljati. Spremite se, okupatori, isprašit ćemo vas s vašim vlastitim vozilima", dodao je.

