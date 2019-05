Američki senator Chuck Schumer pozvao je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) da u državi New York proglasi izvanrednu situaciju zbog širenja tzv. supergljivice Candide auris.

Radi se o gljivici otpornoj na sve poznate lijekove koja se širi uglavnom u zdravstvenim ustanovama. Senator smatra kako bi proglašenje izvanrednog stanja osiguralo državi New York dodatna sredstva za borbu protiv zaraze.

"Mi smo ovdje kako bismo rekli da nam je, sada više nego ikad, u borbi protiv smrtonosne Candide auris prevencija korisnija od lijekova nakon zaraze", kazao je Schumer.

"CDC ima moć proglašavanja zarazu Candidom auris izvanrednim hitnim slučajem, a novac bi došao u New York", dodao je. Više od polovice od 613 potvrđenih slučajeva zaraze bilo je u New Yorku, piše CBS.



Istovremeno, Illinois je zabilježio 156 slučajeva, a New Jersey 106. Schumer smatra da bi se novčana sredstva mogla iskoristiti za poticanje testiranja na Candidu auris i podizanje svijesti ljudi o toj smrtonosnoj gljivici.

CDC je već objavio da se radi o gljivici koja može prouzročiti infekcije krvi, rana i uha. Candida auris smrtonosna je, većinom otporna na sve postojeće lijekove koji se koriste kod infekcija gljivicama i vrlo ju je teško identificirati standardnim laboratorijskim metodama dok nije prekasno.

Candida auris širi se u bolnicama i staračkim domovima u kontaktu sa zaraženim osobama, kontaminiranim površinama ili opremom.

U bolnicama u kojima se pojavila gljivica je bila prisutna doslovno posvuda: na bolničkim krevetima, vratima, zidovima, stropu i podu.

CDC je ovu rastuću zarazu već označio kao globalnu prijetnju zdravlju. Bolnice u Velikoj Britaniji već se neko vrijeme bore s Candidom auris.