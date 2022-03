Ruski konvoj duži od 60 kilometara došao je do periferije Kijeva. Građani u neizvjesnosti napuštaju grad, strahujući da im je to zadnja šansa za bijeg.

Zastrašujuću videosnimku s Kijevskog željezničkog kolodvora podijelio je novinar Guardiana. Snimka s Twittera prikazuje Kijevljane koji u brzini i strahu pokušavaju otići iz grada vlakom.

Novinar je napisao kako mnogi strahuju da im je ovo zadnja šansa za bijeg iz grada prema kojem marširaju ruske trupe.

"Neprijatelj se regrupira kako bi nastavio ofenzivu na Kijev", stoji u današnjem priopćenju ukrajinskog Ministarstva obrane. Ruski konvoj duži od 60 kilometara došao je do periferije Kijeva.

Unbearable scenes at Kyiv central station. Old people, kids, disabled people, pets, this train is already packed full. People fear it could be the last chance to flee. pic.twitter.com/pOc5tx1kCH