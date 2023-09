Oglasio se Vučić, optužio Kurtija da je isprovocirao incidente na Kosovu: "Ubijena su trojica Srba"

Kosovska policija priopćila je danas da je jedan njihov pripadnik ubijen u nedjelju ujutro, a dvojica ranjena, te da su kasnije tijekom dana ubijena trojica napadača, ne navodeći u prvim izvješćima tko su oni.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u nedjelju navečer u izvanrednom obraćanju potvrdio da je oko 2:46 sati grupa Srba sa Kosova postavila dva kamiona kao barikade u selu Banjska na sjeveru.

"Zatim je došla kosovska policija, koja pokušava da ih ukloni i dolazi do sukoba sa Srbima. U tom sukobu je ubijen kosovski policajac Afrim Binjaku i ranjen je još jedan", rekao je Vučić.

"Prema dosadašnjim informacijama koje imamo dvojica Srba su teško ranjena, trojica ubijena i postoji bojazan da je i četvrta osoba stradala", rekao je Vučić.

On je odbacio odgovornost službenog Beograda za samoorganiziranje Srba "koji su se pobunili jer više ne žele trpjeti Kurtijev teror". Također je osudio i ubojstvo kosovskog policajca te je izrazio sućut obiteljima svih poginulih.

Vučić je rekao da je jedini krivac za sve ono što se danas dogodilo kosovski premijer Albin Kurti.

"Jedini krivac, iako ima malo krivnje onih koji mu pomažu u tome, za sve što se događa je Albin Kurti. To je čovjek koji je smijenio Đurića, iako je suprotno Bruxelleskom sporazumu. Nikakva prava na to nije imao. Ostavio je ljude da brinu sami o svojoj sudbini i sve vrijeme je provocirao. I žao mi je što je dio Srba na te provokacije nasjeo. Albin Kurti je jedini krivac, jedini koji želi sukobe i rat. Nijedan drugi čovjek ne želi sukobe i rat, njegova jedina želja je da nas uvuče u rat s NATO-om i to je jedino što radi cijeli dan", poručio je Vučić.

Dužnosnici međunarodne zajednice osudili su danas napad na kosovsku policiju i zatražili "potpunu istragu" i "privođenje počinitelja pred lice pravde".