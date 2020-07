Aleksandar Vučić u dvosatnom intervjuu na jednoj srpskoj televiziji rekao je da je "Hrvate panika uhvatila jer će ih Srbija preteći po ukupnoj stopi BDP-a", ali i da se protiv njega u Hrvatskoj vodi žestoka kampanja.

Srbija će prije kraja sljedeće godine preteći Hrvatsku po ukupnoj stopi bruto domaćeg proizvoda (BDP) i ona nikada više neće biti ispred nas, izjavio je u nedjelju navečer srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Gostujući u emisiji "Hit tvit" provladine komercijalne TV Pink, Vučić je ustvrdio kako se protiv njega u Hrvatskoj vodi kampanja "žešća i jača nego ikada" i više puta ponovio da će Srbija biti uspješnija u ekonomiji od Hrvatske i po rastu BDP-a.

Srpsko bi se gospodarstvo prema procjenama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) ove godine trebalo smanjiti 3,0 posto i porasti 7,5 posto u 2021.

"Panika ih je uhvatila, a da sam na njihovu mjestu - i mene bi, zato što će ih Srbija do kraja sljedeće godine preteći po ukupnoj stopi BDP-a i nikada više neće biti ispred nas, nikada više", rekao je Vučić, ustvrdivši kako će to ostaviti građanima Srbije kao tekovinu.

"Dobri su im Hitlerovi sljedbenici"

Potom je u razgovoru još nekoliko puta ponovio kako Hrvatska nikada više neće biti ispred Srbije po tom parametru. Dodao je da se tome jako veseli te kako će "u povijesti ostati zapisano da je to učinio Aleksandar Vučić".

Na pitanje voditeljice zašto mu je to toliko važno, srbijanski predsjednik odgovorio je protupitanjem: "Zar mi to ne trebalo biti važno?"

"Zar mi ne treba biti važan uspjeh naše ekonomije" upitao je te dodao da on o Hrvatskoj ne govori ništa loše, dok je u Hrvatskoj suprotna situacija.

"Najgore gadosti, najgore laži čitam svaki dan, najgore bljuvotine. Dobri su im i Hitlerovi sljedbenici kad je protiv Vučića, zato što njima smeta samo Vučić. I nemam nikakav problem s tim", rekao je.

Uslijedio je komentar voditeljice kako joj se čini da "postoji poseban rivalitet između Srbije i Hrvatske, i na jednoj i na drugoj strani".

"Nemam nikakav rivalitet. Kod njih je rivalitet uništiti Vučića i uništiti Srbiju. A moj rivalitet je da srpska ekonomija bude bolja od hrvatske ekonomije", rekao je Vučić.

Nikakav ja problem s njima nemam, dodao je on, "osim malo prava Srba u Hrvatskoj koja su nepostojeća", pobrojivši da u Hrvatskoj i dalje postoje spomenici i ulice s imenima vođa ustaškog pokreta.

"Ali, da ostavimo to po strani. Jedino što me zanima je kako biti uspješniji u ekonomiji", nastavio je Vučić, ističući, kada se radi o natjecanju, da je Hrvatska imala "vojsku 40 posto jaču od nas prije samo šest godina, danas je to druga pjesma".

Pijetet prema srebreničkim žrtvama

On je, govoreći kako jedini gost u dvosatnoj emisiji, komentirao i aktualne prosvjede protiv epidemiološke i političke situacije u zemlji, koji su počeli u utorak nakon najave o novom uvođenju policijskog sata.

Vučić je apelirao da građani ne uzimaju pravdu u svoje ruke, ocijenivši kako je svima "zajednički neprijatelj virus, a ne ljudi koji drugačije politički misle”.

"Moja je molba da to nikome ne pada na pamet, nećemo zarazu, hoćemo ozbiljnost, država će to riješiti", poručio je Vučić.

On je, unatoč ranijim ocjenama da je u prosvjede umiješan i "inozemni faktor", rekao kako ne želi optuživati nijednu zemlju za umiješanost u prosvjede.

Vučić je, komentirajući reagiranja u povodu obljetnice genocida u Srebrenici, naglasio kako je važno da Srbija pokaže pijetet prema srebreničkim žrtvama i rekao da on "razumije emocije Bošnjaka", sugerirajući da te odnose treba popraviti, ali ne po cijenu poniženja i ispunjavanja svih zahtjeva, već uz dijalog o svemu.

U povodu razgovora koje je koncem ovog tjedna imao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkom kancelarkom Angelom Merkel o kosovskoj agendi, istaknuo je da je "situacija po pitanju Kosova i Metohije veoma komplicirana i teška za Srbiju".

On je naglasio kako europski put Srbije i ulaganja u njezinu ekonomiju ovise o razgovorima s kosovskim Albancima i da se zato mora razgovarati, a ne biti izoliran.

"Naše je da nađemo najbolje rješenje, a da sačuvamo nacionalne interese", poručio je Vučić.

Komentirajući nepovoljne epidemiološke pokazatelje u Srbiji, rekao kako nije želio inzistirati na ponovnom uvođenju policijskog sata kako bi se suzbilo širenje koronavirusa jer je vidio da su drugi bili protiv, ali da "i dalje smatra da bi to bio pravi potez".