Vučić objavio kad će se održati novi izbori u Beogradu: "Napravio sam jednu formalnu grešku"

Predsjednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa liderima vladajućih stranaka i članovima SNS rekao je da će konstitutivna sjednica Narodne skupštine, koja se trebala održati u ponedeljak, biti odgođena za sedam dana kako bi se tada potpuno završilo konstituiranje.

Njegova je ideja da beogradski izbori budu 2. srpnja, a da će svi ostali izbori biti održani u skladu sa zakonskim i ustavnim rokovima.

"Bit će odgođena sjednica Parlamenta za sedam dana kako bismo pripremili izbor potpredsednika“, rekao je Vučić.

Najavio je i da će nova predsjednica Skupštine Ana Brnabić raspisati beogradske izbore 2. ili 3. travnja, piše Nova. rs.

“Napravio sam jednu formalnu grešku, rekao sam da izbori u Beogradu mogu biti održani najkasnije 5. svibnja. Zakonski je sasvim precizno, najkasniji datum za raspisivanje izbora je 3. travnja. I to mora raspisati predsjednik Skupštine koji do tada mora biti izabran. Pošto je rok kampanje 45 do 60 dana, moguće je da izbori budu od 28. travnja do 2. lipnja. Svi ljudi iz SNS-a koji su večeras došli na sastanak, najveći dio rukovodstva, su za to da se održe 28. travnja, a svi drugi lokalni izbori u skladu s ustavnim i zakonskim rokovima. Ja sam zamolio i zahvalan sam ljudima iz SNS-a koji su rekli da razumiju moje razloge“, rekao je Vučić obrazlažući odluku da izbori ipak budu 2. lipnja.