Predsjednik Srbije oglasio se o svojoj po mnogima "iznenađujućoj" reakciji u trenutku kad američki predsjednik Donald Trump spominje preseljenje srpske ambasade tijekom potpisivanja sporazuma sa SAD-om o ekonomskoj suradnji s Prištinom.

Mnogi su u trenutku kada Trump govori o preseljenju ambasade primijetili pomalo zbunjujući izraz lica Vučića koji je krenuo prelistavati stranice sporazuma.

Vučić se danas osvrnuo na spomenuti detalj i objasnio da su “fascikli zamijenjeni".

"Mnogima je krivo zbog sporazuma. Kažu, nisam ni pročitao sporazum. Cijeli dan i noć sam 500 puta provjeravao svaku riječ. Onoliko koliko sam znao o oba sporazuma nitko u sali nije znao. Na kraju se dogodilo da su zamijenili fascikle kada smo potpisali " kaže Vučić.

Blic javlja kako je slična verzija događaja opisana i iz najbližeg okruženja predsjednika Srbije gdje se također tvrdi da je kod Vučića završio Hotijev fascikl i

Here the moment President Vucic 🇷🇸 was informed that he was going to move his Israel 🇮🇱 embassy to Jerusalem. pic.twitter.com/8195dGDZQT