VIDEO/FOTO Vremenska kapsula stara 200 godina ipak nije prazna: ''Vidio sam nešto i pomislio - to je početak''

Američka vojna akademija West Point organizirala je svečanost na kojoj je otvorena gotovo 200 godina stara vremenska kapsula.

Bio je to povijesni trenutak. Osoblje i studenti slavne ustanove svjedočili su ushićeno otvaranju misteriozne vremenske kapsule iz 1820-ih, koja je prije nekoliko mjeseci otkrivena prilikom uklanjanja brončane statue ratnog heroja Thaddeusa Kosciuszka u kampusu.

Kutija je pretražena u sobi s kadetima i pred publikom koja je pratila prijenos uživo, a onda su se nade u veliko otkriće izjalovile. Unutra nije bilo ničega osim blata.

No, netko je ipak bio strpljiv i krenuo u daljnje ispitivanje. Pažljivom pretragom mulja otkrivena je medalja i šest vrlo starih novčića, piše BBC.

Novčići su iskovani u razdoblju od 1795. do 1828. godine u apoenima od jednog centa do jednog dolara.

U kutiji je bila i medalja koja slavi dovršetak Erie kanala 1825. godine. Kanal je izgrađen u osam godina i povezivao je rijeku Hudson u New Yorku s Velikim jezerima.

Arheolog West Pointa Paul Hudson pažljivo je pretražio sediment unutar kutije: ''

Strpljivo ga čisteći uočio je nešto zanimljivo "Gle, strši rub novčića. Pomislio sam - pa to je u redu. To je nešto, to je početak.''

Pokazalo se tako da zaista, kako je netko ranije rekao, ''ne bi valjda preci West Pointa ostavili kutiju s prljavštinom koja će biti pronađena stoljećima kasnije.''