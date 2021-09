Poplave nastale zbog velikih količina kiše paralizirale su gradove diljem SAD-a. Svakim satom žrtava je sve više. Na jednoj se snimci čuje vrištanje vozača koji mole za pomoć jer su zarobljeni u bujicama na cesti.

Poplave koje su pogodile područje New Yorka, New Jerseyja i Marylanda iza sebe su zasad ostavile 25 žrtava.

CBS News objavio je snimku koja prikazuje nekoliko vozača koji su zarobljeni u automobilima, vrište i traže pomoć.

"O moj Bože, ovo je užasno", rekao je čovjek na snimci.

"Oh my God! This is terrible.": Footage shows multiple drivers stranded and screaming for help in their vehicles in Yonkers, New York on Wednesday after getting caught in flash floods that pummeled parts of New Jersey and New York. pic.twitter.com/lKAR6ZUJX2