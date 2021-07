Vozač autobusa uspio je 25-ero djece izvesti na sigurno kada se njegov autobus zapalio u tunelu na autocesti u sjevernoj Italiji, javili su u utorak talijanski mediji.

Vatrogasci su u utorak ujutro dobili poziv iz gorućeg vozila na cesti između mjesta Lecco, na južnom kraju jezera Como, i grada Lierne, objavila je vatrogasna služba.

Snimke pokazuju da je autobus u potpunosti izgorio, okružen velikim količinama pjene za gašenje požara. Prema agenciji ANSA, spasioci su nakon nesreće sedmero djece odveli u bolnicu na kontrolne preglede.

Vozač je navodno uočio da postoji problem na autobusu, doveo ga je do zaustavnog mjesta u tunelu, a djecu, koja su sva iz tog područja zemlje, izveo na sigurno. Vatrogasci su agenciji Adnkronos rekli da se možda zapalila guma na autobusu, izazvavši požar.

Kad su spasioci stigli, djeca su već bila na sigurnome. Predsjednik regije Lombardije zahvalio je na Facebooku vatrogascima na njihovim naporima.

#Lecco, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 10 di stamattina sulla SS 36 per l’#incendio di un pullman mentre era in transito in una galleria, all’altezza di Lierna. Illesi i passeggeri a bordo, squadre al lavoro per mettere in sicurezza la sede stradale [11:30 #13luglio] pic.twitter.com/kTkXcuDefq