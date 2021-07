Poginulo je najmanje 39 ljudi, a 20 je ranjenih u požaru covid bolnice u Nassiriyi na jugu Iraka, objavila je državna novinska agencija INA u ponedjeljak.

"Timovi hitne pomoći iznosili su pougljena tijela iz bolnice, dok su mnogi pacijenti kašljali od dima koji se uzdizao", opisao je reporter Reutersa požarište.

Nakon što je požar stavljen pod kontrolu, nastavljena je operacija spašavanja u COVID bolnici Al-Hussain, citirala je INA dužnosnike Ministarstva zdravstva.

Prva izvješća sugeriraju da je uzrok požara vjerojatno eksplozija spremnika s kisikom na COVID odjelu, rekao je policajac.

Zdravstveni izvori kažu da bi broj poginulih mogao rasti jer se ne može doći do brojnih pacijenata.

BREAKING: Big fire erupts at COVID hospital in Nasiriyah, Iraq. Reports say multiple people are dead



pic.twitter.com/msY7kYtH7V