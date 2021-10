Poljski ustavni sud je presudio - ugovorno pravo EU-a nije u skladu s poljskim ustavom. Odluka suda praktički se shvaća kao početak Polexita, odnosno put prema izlasku Poljske iz EU-a.

Poljski ustavni sud u četvrtak je presudio da su neki članci ugovora EU-a nekompatibilni s poljskim ustavom te da je poljski ustav u nekim dijelovima nadređen europskim ugovorima. Nadređenost europskog prava nad nacionalnim do sada se nije dovodila u pitanje i mnogi drži da je ovaj potez prvi korak prema izlasku Poljske iz EU-a.

Naime, ustavni sud u Varšavi proglasio je neustavnima pojedine dijelove europskog prava. Tu se prije svega misli na pravo EU-a da intervenira zbog ugroženosti pravne države u svojim članicama, što je slučaj s Poljskom.

To što je Varšava potpisala europske ugovore ne znači da je predala svoj pravni suverenitet u ruke EU-a, zaključio je sud.

Predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli rekao je da takva presuda neće ostati bez posljedica. "Primat prava EU-a mora biti nesporan", napisao je on. "Pozivamo Europsku komisiju da poduzme neophodne korake", napisao je na Twitteru.

"Moramo jasno reći da se Poljska igra vatrom", rekao je luksemburški ministar vanjskih poslova Jean Asselborn.

Europska komisija je u reakciji na odluku poljskog ustavnog suda najavila da neće oklijevati u korištenju svih ovlasti koje ima kako bi zaštitila jednoobraznu primjenu i integritet europskog prava.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naložila je u petak službama Komisije da podrobno analiziraju odluku poljskog ustavnog suda, koji je doveo pitanje nadređenost europskog prava nad nacionalnim, te će na temelju te analize poduzeti sljedeće korake.

"Naložila sam službama Komisije da temeljito analiziraju odluku poljskog ustavnog suda. Na temelju toga odlučit ćemo o sljedećim koracima", izjavila je u petak Ursula von der Leyen, izrazivši duboku zabrinutost jučerašnjom odlukom poljskog ustavnog suda.

"Naši ugovori su vrlo jasni. Sve odluke Suda EU-a obvezujuće su za vlasti država članica, uključujući i nacionalne sudove. Europsko pravo je nadređeno nacionalnom, uključujući i ustavne odredbe. To su potpisale sve države kao članice Europske unije", istaknula je Von der Leyen dodajući da će Komisija koristiti sva sredstva koja prema ugovorima ima na raspolaganju kako bi osigurala poštivanje europskog prava.

Predsjednica Komisije ponavlja da se EU zasniva na vrijednostima i zakonima. "Sačuvat ćemo temeljna načela našeg pravnog poretka. Na to se oslanja naših 450 milijuna Europljana", kaže von der Leyen.

Unatoč dosad nezabilježenom potezu, Komisija neće suspendirati proces ocjenjivanja poljskog nacionalnog plana za oporavak, što je preduvjet za isplatu sredstava iz fonda za oporavak od pandemije koronovirusa.

Glasnogovornik Komisije Eric Mamer kaže da ne žele prejudicirati rezultate analize odluke poljskog ustavnog suda i da će zato nastaviti s analizom poljskog plana za oporavak.

Poljska će pod hitno trebati razmotriti posljedice na gospodarstvo, jer dok se ovo pitanje ne riješi malo je vjerojatno da će vidjeti više od 23 milijarde eura bespovratnih sredstava EU-a i 34 milijarde jeftinih kredita na koje bi mogla računati kao dio sredstava EU-a za oporavak nakon pandemije, javlja Reuters.

