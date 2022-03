Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u dramatičnom videoobraćanju upozorio je Zapad da Ukrajina traži samo jedan posto naoružanja koje stoji u skladištima zapadnih zemalja.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se u subotu tijekom noći Ukrajincima i zapadnim zemljama koje je upozorio da Ukrajina već 31 dan čeka njihovu pomoć.

Pitao je Zapad boji li se NATO Moskve.''Tko vodi euroatlantsku zajednicu? Je li to još uvijek Moskva zbog zastrašivanja?'' upitao je.

Otkrio je da je u svakodnevnom kontaktu s obranom opkoljenog Mariupolja. ''Želim barem jedan posto njihove hrabrosti onima koji već 31 dan razmišljaju kako prebaciti desetak aviona ili tenkova u Ukrajinu'', kazao je.

Katastrofa prijeti još jednom ukrajinskom gradu. Rusi ne prestaju raketirati Lavov: Pogodili skladište za gorivo i popravak protuzračne obrane

Upozorio je da ''Ukrajina ne može oboriti ruske projektile puškama, strojnicama, kojih ima i previše u zalihama''.

''A Mariupolj je nemoguće deblokirati bez dovoljnog broja tenkova, drugih oklopnih vozila i, naravno, zrakoplova. To znaju svi branitelji Ukrajine, to znaju svi branitelji Mariupolja. Tisuće ljudi to znaju - građani, civili koji tamo ginu u blokadi.

Sjedinjene Američke Države to znaju, svi europski političari to znaju. Svima smo rekli. A to bi trebalo znati što više ljudi na Zemlji. Tako da svi razumiju tko se i zašto jednostavno boji spriječiti ovu tragediju. Bojite se donijeti odluku'', poručio je zapadnim partnerima Zelenski i dodao da te zemlje imaju tenkove, avione i protuzračnu obranu koja ''skuplja prašinu u skladištima''.

Putin se obratio ruskim vojnicima u Ukrajini, pogledajte što im je poručio o njihovu ponašanju u "specijalnoj vojnoj operaciji"

Rat u Ukrajini iz minute u minutu pratite OVDJE.