VIDEO Zelenski prozvao Zapad: ''Ukrajina čeka zalihe koje su ključne''

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je pozvao ukrajinske zapadne partnere da pronađu političku volju kako bi Kijevu osigurali potrebne vojne zalihe ili će se svijet suočiti s "jednom od besramnijih stranica povijesti".

Zelenski je poslao apel u vrijeme kad je američki paket vojne i druge pomoći blokiran zbog nesloge u Kongresu.

Dok rat ulazi u svoju treću godinu, ruske snage ostvarile su neke manje pomake na oko 1000 kilometara bojišnice, iako su se borbene linije slabo promijenile proteklih mjeseci.

Očigledno ljutit Zelenski, u svome noćnom video obraćanju rekao je da svijet mora "reagirati čvrstu" kako bi osigurao da rat postane "beznadan" pothvat Putina, koji samo želi "rat i smrt".

"Moraju osjećati do maksimuma da postoji sila koja uništava one koji uništavaju život. Možemo se pobrinuti za to. Svaki od naših partnera zna što je potrebno", rekao je.

"Glavna stvar je politička volja da se ovo ostvari, da se osiguraju zalihe koje će biti od pomoći", rekao je. "Ako to ne bude slučaj, bit će to jedna od najsramotnijih stranica povijesti, ako Amerika i Europa izgube od iranskih 'Šaheda' (dronova) ili ruskih borbenih zrakoplova."

Ukrajina, rekao je, "čeka na zalihe koje su ključne i mi čekamo, posebice američki odluku. Podrška je istinski potrebna."

Zastupnički dom američkog Kongresa pod pritiskom je da usvoji paket za nacionalnu sigurnost u vrijednosti 95 milijardi dolara kojime bi se osigurala pomoć Ukrajini i Izraelu, kao i Indo-Pacifiku.

Zakon je prošli mjesec odobrio Senat s glasovima 70-29, no predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson protivi se slanju zakona o pomoći na glasovanje u Zastupnički dom.