McKrae Game 1999. godine osnovao je organizaciju koja je tisućama ljudi nudila "preobraćenje" seksualnosti. Propovijedali su da je homoseksualnost grijeh i tisućama polaznika tih terapija tvrdili da će završiti u paklu zbog onoga što jesu.

"Bio sam vjerski fanatik koji je povrijedio mnogo ljudi. Ljudi su mi rekli da su pokušali samoubojstvo zbog mene i stvari koje sam im govorio. Znam ljude koji su na terapiji zbog mene. Zašto bih želio nastaviti to raditi?", kaže McKrae Game koji se nedavno outao kao homoseksualac, a godinama je vodio organizaciju za "izliječenje" homoseksualaca. Sad priznaje da je to sve bila laž.

"Terapija preobraćenja nije samo laž već je i vrlo štetna", priznao je Game za The Post and Courier. "Zato što je laž", dodao je.

McKrae Game 1999. godine osnovao je organizaciju "Truth Ministry" koja se proširila SAD-om i tisućama ljudi nudila "preobraćenje" seksualnosti.

Nosio sestrinu odjeću

Game je sam bio na takvim terapijama jer nije htio "završiti u paklu" zbog svoje seksualnosti koje je svjestan od malena.

Rođen je u baptističkoj obitelji u Spartanburgu. Kao dječak odjevao je sestrinu odjeću i dvio se svom odrazu u ogledalu, a s 11 godina je shvatio da ga zanimaju dečki. Od sramote je to skrivao do svoje 18. godine, no u školi su mu ipak dali nadimak McGay.

S 20 godina imao je prvu vezu s muškarcem, no zbog kršćanoskog odgoja teško se nosio sa svojim osjećajima i bio je tjeskoban.

"Mozak mi je govorio da idem u krivom smjeru dok mi je tijelo govorilo drugačije", prisjeća se.

Tako je 1993. godine potražio savjet na jednoj evangeličkoj konferenciji.

Supruga zna da je gay, ali je i dalje s njim

"Sjećam se da sam hodao do oltara. Podignem pogled i vidim da ima sigurno blizu 300 ljudi oko pozornice", priča. Pred svim tim ljudima ispričao je kako se osjeća i nakon toga krenuo na terapije na koje je išao šest godina.

"U mojoj glavi kršćanstvo i homoseksualnost nisu išli zajedno", kaže.

U crkvi je upoznao i svoju suprugu, koja je znala da ga privlače muškarci i koja je s njim i dalje u braku, a imaju i dvoje djece. Znala ga je uloviti s časopisima gay pornografije, a on bi ih nakon toga bacao u vatru.

Nakon što je "izašao iz ormara" i prizano koliko je pogriješio i dalje dobiva poruke onih koje je svojim "učenjem" povrijedio ili oštetio.

"Shvaćam da mnogima isprika neće biti dovoljna. Ali ispričavat ću se čitav život", kaže Game.