Situaciju oko iranskog nuklearnog sporazuma i poteze američkog predsjednika Donalda Trumpa u Dnevniku Nove TV komentirao je stručnjak za geopolitiku, profesor Vlatko Cvrtila.

Profesore, u prilogu smo vidjeli da je pokrenuta europska diplomatska ofenziva kako bi se sporazum održao bez Sjedinjenih Država. Mislite li da će uspjeti? Što ako ne uspije?

Ova nastojanja Europske unije su logična, zato što je, uvjetno rečeno, EU najviše profitirala iz tog sporazuma, jer je pokrenula brojne gospodarske odnose sa samim Iranom. Kad bi se sad dogodio raspad tog sporazuma, kad bi se i EU morala povući, doživjela bi puno veće gubitke nego što ih je doživjela u sankcijama prema Rusiji nakon ukrajinske krize. Tako da je ovo logično što EU radi, teško je očekivati da će do kraja uspjeti. tu bi se mogao dogoditi rascjep između Eu i SAD-a. Pitanje je kako bi SAD reagirale ako bi europske države nastavile s tim sporazumom, da li bi onda bile pod pritiskom nekih sankcija ili slično. U svakom slučaju, vrlo komplicirana situacija.

Nekoliko sati nakon što je Tramp povukao Sjedinjene Države iz sporazuma, Izrael je napao iranske postrojbe u Siriji. Kako to tumačite? Prijeti li sukob širih razmjera?

Ovaj potez predsjednika Trumpa zapravo je otvorio razne mogućnosti i velike tenzije koje mogu završavati i vojnim sukobima. Ovo što sad radi Izrael, rekao bih da je jedna uobičajena aktivnost, koju su oni radili zadnjih pet godina. Uvijek su napadali one snage u Siriji, koje su bile ili iranske snage koje su pomagale Hezbollah, ili snage Hezbollaha, jer oni ne smiju dopustiti da se Hezbollah, koji je najveći njihov protivnik u Libanonu, ojača i da u nekoj buidućnosti bude još veći izazov za sam Izrael. Mislim da su to logične vojne akcije, koje Izrael provodi. Međutim, sad ne napadaju samo one snage koje su njihovi izravni protivnici, kao što je to Hezbollah, nego su počeli gađati i postrojbe iranske vojske koje su prisutne u Siriji. To bi dakako moglo produbiti sukobe u Siriji, ali i na širem području Bliskog istoka.

Kako komentirate dosadašnje vanjskopolitičke poteze Donalda Trampa?

On je svijet okrenuo u nekim stvarima naglavačke. On donosi odluke koje imaju određene posljedice, što je zanimljivo, upravo u stvaranju rascjepa s partnerima. Dakle, on je izašao iz sporazuma o klimatskim promjenama i time najviše ugrozio svoje europske partnere, nakon toga iz trgovinskih sporazuma i time je opet ugrozio svoje europske partnere. Onda je na Pacifiku izašao iz trgovinskih sporazuma i opet je došao na određeni način u sukom sa svojim partnerima. Ovo što je sad poduzeo, slobodno mogu reći, da je to velika strateška pogreška, koja će imati dugoročne posljedice za SAD, prije svega zato što će se situacija na Bliskom istoku dodatno zakomplicirati. Pojavit će se nove tenzije koje neće imati tko sanirati. To su nekad radile SAD, a danas nema tko.