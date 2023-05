Vlasnik trgovine u Južnoj Karolini ustrijelio i ubio 14-godišnjaka jer je sumnjao da je ukrao bocu vode.

Rick Chow, 58-godišnji vlasnik benzinske crpke u Columbiji, usmrtio je 14-godišnjaka zbog sumnje da je ukrao vodu. Sve se dogodilo u nedjelju oko 20 sati.

Osumnjičeni Chow i njegov sin rekli su da je 14-godišnjak posjedovao pištolj i prijetio im. Službenici policije pronašli su pištolj u blizini tijela ubijenog dječaka, no dokaza da im je njime prijetio nije bilo.

"To je besmisleno. Sad imate obitelj i građane koji tuguju zbog 14-godišnjaka koji je upucan", rekao je šerif okruga Richland, Leon Lott.

Nakon pregleda snimki, šerifov ured ustvrdio je da je Chowova tvrdnja lažna i da dječak nije ukrao vodu.

"Bez obzira na to, čak i da je ukrao četiri boce vode, koje je prvo izvadio iz hladnjaka, a zatim ih vratio, čak i da je to učinio, to nije nešto zbog čega bi nekoga upucali, a još manje 14-godišnjaka. To se jednostavno ne radi", poručio je Lott.

Prije nego što je Chow upucao maloljetnika, došlo je do svađe, nakon čega je dječak pobjegao iz trgovine, a Chow i njegov sin potrčali su za njim. Nedugo nakon toga, Chow je pucao u leđa maloljetnika. Ubijeni dječak upucan je u donji dio leđa zbog čega je i preminuo, prenosi Fox News.

Građani su organizirali prosvjed u ponedjeljak, a neki od njih napali su benzinsku postaju i razbili stakla na njoj. Morala je reagirati i policija, koja ih je rastjerala.

