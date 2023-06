VIDEO Putin zaprijetio vagnerovcima, na udaru Prigožin? "Organizatori ove pobune bit će izvedeni pred lice pravde"

Putin je u izjavi rekao da će "organizatori pobune biti izvedeni pred lice pravde" i da je pobuna - "kriminalna aktivnost koja ima za cilj slabljenje zemlje".

Putin je rekao da će ispoštovati svoje obećanje da se Wagnerovim borcima omogući premještanje u Bjelorusiju ako to žele, da potpišu ugovor s ministarstvom obrane ili da se jednostavno vrate svojim obiteljima.

Nije spomenuo Wagnerovog šefa Jevgenija Prigožina, koji je započeo oružanu pobunu. U žustroj izjavi rekao da je "svaka vrsta ucjene osuđena na neuspjeh" te kako Zapad i Kijev žele da se ruski vojnici ubijaju jedni druge.

Zahvalio je ruskoj javnosti na "potpori, domoljublju i solidarnosti" od pobune i bjeloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku na mirnom rješenju.

"Gotovo cijelo rusko društvo... bilo je ujedinjeno svojom odgovornošću za obranu svoje domovine", rekao je Putin. Također je zahvalio vagnerovcima koji su "donijeli ispravnu odluku da stanu i vrate se kako bi spriječili krvoproliće".

Putin je dodao da su većina Wagnerovih plaćenika "domoljubi" koje su "iskoristili" organizatori pobune.

Ustanak je bio "osuđen na propast" i "njegovi organizatori, iako su izgubili osjećaj za dobro i zlo, to nisu mogli ne shvatiti", nastavio je.

