U velikom trgovačkom lancu Walmart u Teksasu došlo je do masovne pucnjave. Mediji izvještavaju o više žrtava. Navodno je upucano 18 osoba, a nekoliko ih je ubijeno.

Trgovački centar u gradu El Paso, u američkoj saveznoj državi Teksas u subotu poslijepodne prema lokalnom vremenu bilo je poprište napada vatrenim oružjem u kojem je stradalo više osoba.

''Napad još traje. Imamo dojavu o više napadača. Molimo vas da izbjegavate navedeno područje. Policija pretražuje lokaciju. Kada područje bude sigurno dat ćemo izjavu za medije'', objavila je lokalna policija na Twitteru.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.