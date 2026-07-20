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zaraza u sjevernoj makedoniji

Više od 1400 oboljelih u tjedan dana: Proglašena epidemija

PišeM. T., 20. srpnja 2026. @ 08:22 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Zdravstvene vlasti Sjeverne Makedonije proglasile su epidemiju gastroenteritisa u Gostivaru nakon naglog porasta broja oboljelih.
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