Više od 1400 oboljelih u tjedan dana: Proglašena epidemija

Zdravstvene vlasti Sjeverne Makedonije proglasile su epidemiju gastroenteritisa na području općine Gostivar nakon naglog porasta broja oboljelih. Iako se broj novih slučajeva posljednjih dana smanjuje, epidemiolozi upozoravaju da opasnost još nije prošla te nastavljaju intenzivno istraživati uzrok zaraze.

Epidemiološki odjel Centra za javno zdravstvo Tetovo, područna jedinica u Gostivaru, službeno je proglasio epidemiju gastroenteritisa nakon što je broj oboljelih premašio tjedni epidemiološki prag. Istodobno, gradska bolnica "Ferid Murad" zabilježila je dosad najveći broj pacijenata koji su tijekom posljednja 24 sata potražili liječničku pomoć zbog simptoma bolesti.

Epidemiologinja Zorica Zafirovska istaknula je kako se posljednjih dana bilježi značajan porast broja oboljelih, zbog čega su zdravstvene službe bile primorane proglasiti epidemiju na području cijele općine.

Iako se epidemiološka situacija postupno stabilizira, stručnjaci naglašavaju da uzrok bolesti još nije utvrđen. U tijeku su laboratorijske analize i epidemiološka obrada svih prijavljenih slučajeva, a zdravstvene ekipe svakodnevno prate stanje na terenu i razgovaraju s oboljelima kako bi se utvrdio izvor zaraze.

Posebna pozornost usmjerena je na analizu vode iz gradskog vodovoda. Uzorci prikupljeni na četiri lokacije u Gostivaru podvrgnuti su fizikalno-kemijskim i mikrobiološkim ispitivanjima, koja su pri završetku. Rezultati analiza bit će dostavljeni državnom odvjetništvu, dok zbog interesa istrage zasad neće biti javno objavljeni.

Prema podacima uprave bolnice, od prvog zabilježenog slučaja početkom tjedna do danas liječničku je pomoć zatražilo više od 1.400 stanovnika Gostivara, što potvrđuje razmjere zdravstvenog problema s kojim se grad suočava.

Ministarstvo zdravstva Sjeverne Makedonije pozvalo je građane da se pridržavaju preporuka zdravstvenih službi, redovito održavaju higijenu ruku te da se odmah jave liječniku ako razviju simptome poput povraćanja, proljeva, povišene tjelesne temperature ili znakova dehidracije.

Na snazi je i dalje odluka Agencije za hranu i veterinarstvo kojom je zabranjena uporaba vode iz gradskog vodovoda u Gostivaru, a građanima se preporučuje korištenje alternativnih izvora pitke vode do završetka istrage, piše Blic.

Gastroenteritis je upala želuca i crijeva koja se najčešće očituje proljevom, povraćanjem, mučninom i grčevima u trbuhu. Bolest mogu uzrokovati virusi, bakterije ili paraziti, zbog čega se, iako se često naziva želučanom ili crijevnom virozom, ne radi uvijek o virusnoj infekciji.

Osim probavnih tegoba, oboljeli mogu imati povišenu tjelesnu temperaturu, osjećati opću slabost te razviti dehidraciju, koja predstavlja najveći rizik za malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike.

Zaraza se najčešće širi konzumacijom zdravstveno neispravne hrane ili kontaminirane vode, ali i izravnim kontaktom sa zaraženom osobom. Uzročnici bolesti mogu se prenijeti i dodirom površina na kojima se nalaze bakterije, virusi ili drugi mikroorganizmi, osobito ako se nakon toga ne održava odgovarajuća higijena ruku.

Liječnici stoga preporučuju redovito pranje ruku, konzumaciju zdravstveno ispravne hrane i vode te pravodobno javljanje liječniku u slučaju jačih simptoma ili znakova dehidracije.