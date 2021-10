Djevojčicu (3) umalo je usred bijela dana oteo beskućnik. Događaj koji je zaprepastio i prolaznike snimile su i nadzorne kamere.

Na snimci se vidi kako žena u Bronxu u New Yorku šeta svoje troje unučadi. U jednom trenutku prema njima prilazi muškarac umotan u neke deke. Saginje se, uzima djevojčicu i bježi s njom.

Baka (65) brzo trči za otimčarem, dok drugo dvoje unučadi šokirani stoje kraj ceste i gledaju što se događa. Srećom, pokušaj otmice vidjeli su i prolaznici koji su pomogli vratiti djevojčicu.

WATCH: Attempted kidnapping caught on tape in the #Bronx on Baisley Avenue. News 12 is told good samaritans intervened, causing the suspect to let go of the 3 year-old child and flee on foot. pic.twitter.com/hIuQQnSiVb