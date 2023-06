VIDEO Ukrajinci prešli Dnjipro: Pojačanja stižu, Rusi ih pokušavaju otjerati, a sve prati teška artiljerija

Oko 50 do 100 ukrajinskih vojnika prešlo je Dnjipro kod srušenog Antonovskog mosta te ih ruske snage pokušavaju vratiti na drugu stranu rijeke. Ukrajinci se, pišu i ruski i ukrajinski vojni blogeri, nalaze točno ispod srušenog mosta i na obali oko njega.

"Ukrajinska vojska već je treći dan na području Antonovskog mosta, a pojačanja i dalje stižu. Oružane snage Rusije povukle su se s tog područja jer su bile pod neprestanom topničkom vatrom. Borbe su se vodile i dok su se ruske oružane snage povlačile pa su pretrpjele gubitke", objavljeno je na ruskom vojnom Telegram kanalu.

Na Telegramu je objavljena snimka na kojoj se vidi rusko oklopno vozilo BTR-82A koje puca na Ukrajince.

⚡️Footage of a BTR-82A firing at the positions of the Armed Forces of Ukraine in the area of ​​​​the Antonovsky Bridge after a number of AFU troops crossed the Dniper and entrenched themselves on the opposing side. pic.twitter.com/VpNUodfkde