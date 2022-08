Smrt učenice nakon što ju je zapalio navodni uhoditelj izazvala je prosvjede u istočnoj indijskoj državi Jharkhand.

Ankita Singh umrla je u ranim jutarnjim satima u nedjelju u indijskoj bolnici u Ranchiju, u koju je primljena s teškim ozljedama od opeklina. Prema policiji, imala je 19 godina.

Policija je uhitila dvojicu muškaraca. Glavni optuženi, Shahrukh, maltretirao je djevojku nekoliko dana preko telefona. Tu informaciju potvrdio je i njezin otac Sanjeev Singh.

This is the guy Shahrukh who set Ankita Singh on fire..



Imagine the upbringing n mentality of these people, smiling n posing like he has done some great noble work... pic.twitter.com/UtfjGbEHxd