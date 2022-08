Zapalio je cigaretu na benzinskoj pumpi i iskusio posljedice.

Društvenim mrežama kruži snimka iz ruskog grada Čeljabinsk u kojem su sigurnosne kamere na benzinskoj postaji zabilježili vozača koji je pripalio cigaretu dok je točio gorivo. Unatoč uvijek vidljivim upozorenjima da je zabranjeno pušenje i korištenje otvorenog plamena na benzinskim crpkama, čini se da nekim ljudima treba iskustvo kako bi naučili da su benzinske pare vrlo zapaljive.

Kako je muškarac odlučio pripaliti cigaretu baš iznad otvora za govori o koje je tankao benzin, plamen je buknuo čim je njegov upaljač zaiskrio. Iako se uspio othrvati prvoj buktinji, dodatno je pogoršao situaciju kad je izvadio crijevo, nakon čega se zapalio i benzin koji je sukljao iz crijeva.

Plamen se ubrzo zahvatio cijeli automobil i benzinsku pumpu, a muškarac je panično ušao u automobil i odvezao se malo dalje, ali nekoliko trenutaka kasnije vratio se i uzeo aparat za gašenje požara te pokušao zaustaviti vatru. Ruski mediji tvrda da je muškarac završio u bolnici s opeklinama nogu, ali da nije u životnoj opasnosti. Snimku nadzornih kamera možete pogledati u nastavku.

A man in #Chelyabinsk region, #Russia decided to light a cigarette at a petrol station. The result of this can be seen in the video. pic.twitter.com/PaVS5cuU8P