VIDEO Trebao je biti veliko pojačanje ukrajinskoj vojsci, a onda je završio u plamenu: Korišten je u BiH, na Kosovu i u Iraku

Rusija tvrdi da ima prve dokaze o uništenom britanskom tenku Challenger 2 u Ukrajini. Goruća olupina tenka se vidi na jednoj od snimaka s bojišnice.

"Čini se da je to prvi dokumentirani uništeni britanski tenk Challenger 2 u službi Oružanih snaga Ukrajine, odnosno 82. zasebne zračno-jurišne brigade", izvijestio je proratni kanal Grey Zone.

Velika Britanija je isprva Ukrajini isporučila 14 tenkova Challenger 2, a zatim je taj broj udvostručila na 28, objavljeno je u svibnju.

#Ukraine: A Ukrainian Challenger 2 tank was destroyed near Robotyne, #Zaporizhzhia Oblast. A damaged T-64BV and two destroyed IMVs can be seen too.



This is the first confirmed loss of this tank in Ukraine and is also the first one ever destroyed by enemy action. pic.twitter.com/hFWkYQ8XSV