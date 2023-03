Objavljena je šokantna snimka prometne nesreće u Marylandu. Od siline udara urušila se zgrada. Jedna je osoba poginula, a pet ih je ozlijeđeno.

Ured državnog odvjetnika Marylanda u četvrtak je objavio šokantnu snimku nesreće koja je dovela do urušavanja zgrade u istočnom Baltimoreu prošlog mjeseca.

Pješak koji se našao u blizini zgrade, 54-godišnji A. F. izvučen je iz ruševina, ali je proglašen mrtvim na licu mjesta.

Vozač je ukrao automobil i bježao od policije. Pet osoba, uključujući dvije u ukradenom automobilu, ozlijeđeno je i hospitalizirano, prenosi CBS Baltimore.

The #Maryland Office of the Attorney General has released street camera video and bodycam footage from a fatal police pursuit turned #crash/collapse; where a fleeing suspect crashed into a building causing a significant collapse on February 8th.#Baltimore pic.twitter.com/bYPNzBmu7G