VIDEO Putnik kojeg ne želite sresti u avionu: Životinja izvirila iz kaveza, uspavali su je i prenijeli na sigurno

Iraqi Airways je rekao da nije kriv za bijeg medvjeda i da je posada zrakoplova surađivala s vlastima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koje su poslale stručnjake da uspavaju životinju i prebace je iz aviona.

Video koji kruži društvenim mrežama pokazuje kako se kapetan zrakoplova ispričava putnicima zbog kašnjenja polijetanja u petak jer je medvjed pobjegao iz kaveza.

Iraqi Airways je u subotu priopćio da su postupci prijevoza medvjeda provedeni u skladu sa zakonom te postupcima i standardima koje je odobrila Međunarodna udruga zračnog prometa (IATA).

Zrakoplovna kompanija je rekla da je medvjed bio prebačen iz Bagdada u Dubai. No osoba koja je govorila na videoisječku koji je kružio društvenim mrežama sugerirala je drugačije, rekavši da je zrakoplov kasnio sat vremena na put za Bagdad i da su putnici zamoljeni da se iskrcaju dok se problem ne riješi.

Međunarodna zračna luka u Dubaiju, najprometnija na svijetu za međunarodna putovanja, odbila je komentirati slučaj, piše The Guardian.

