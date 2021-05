Australija se bori s najezdom miševa. Savezna država Novi Južni Wales već se osam mjeseci suočava se pravom pošasti jer miševi uništavaju usjeve, jedu pohranjenu hranu te ulaze u zgrade u ruralnim mjestima.

Njihov broj od ožujka se udvostručio, a sve više miševa primijećeno je i u Sydneyju i okolici. Obilna kiša stvorila je uvjete za uspješnu žetvu koja je privukla milijune glodavaca.

Stručnjaci upozoravaju kako bi, ako se nešto ne poduzme, najezda mogla potrajati dvije godine.

Lokalna vlada najavila je 50 milijuna australskih dolara pomoći, no potpredsjednik udruženja poljoprivrednika Novog Južnog Walesa Xavier Martin ističe kako nemaju vremena za čekanje.

„Paket pomoći je nepraktičan i trebat će još tjedni da se novac isplati, što ne pomaže poljoprivrednicima kojima je pomoć potrebna odmah. Nakon više od osam mjeseci borbe s najezdom, farmeri još uvijek nisu dobili konkretnu pomoć“, kazao je Martin.

Mice are still causing nightmares for farmers and rural communities in many parts of NSW, as evidenced by this friday night footage from a family farm near Gilgandra#nswfarmers #miceplague pic.twitter.com/Xe8yiBVFRm