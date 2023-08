VIDEO Šokantni napad u Rusiji: Pretukao stranu novinarku jer nije govorila na ruskom tijekom javljanja uživo

Palestinsku novinarku Al Jazeere, 41-godišnju Raniju Dridi napao je muškarac u ruskom gradu St. Petersburgu tijekom televizijskog prijenosa uživo. Zahtijevao je od nje da govori ruski.

Fizički je nasrnuo na nju. Zadobila je potres mozga uz druge ozljede. Video napada se proširio i na društvenim mrežama.

Reporter Rania Dridi from Al Jazeera was live reporting in Arabic from Sankt Petersburg regarding a Wagner Memorial when a Russian attacked her, demanding her to speak Russian.



She was admitted to a hospital with bruises and a concussion.



Source: Al Jazeera#Russia #PMCWagner pic.twitter.com/rHpCk1Uw8N