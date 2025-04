Veliki dijelovi Španjolske i Portugala ostali su u ponedjeljak bez struje.

Španjolski operator elektroenergetske mreže Red Electrica objavio je da radi s energetskim tvrtkama na obnovi opskrbe strujom.

"Ovo je širi europski problem", priopćio je E-Redes, španjolska tvrtka za praćenje rada elektroenergetske mreže, dodajući da radi na obnovi opskrbe u fazama.

Energetski kolaps u Portugalu i Španjolskoj - 1 Foto: AFP

Španjolske radio postaje objavile su da je dio madridske podzemne željeznice evakuiran.

U središtu grada došlo je do zastoja prometa jer su prestali raditi semafori.

Energetski kolaps u Portugalu i Španjolskoj - 4 Foto: AFP

Portugalska policija objavila je da su semafori ostali bez struje širom zemlje, zatvoren je metro u Lisabonu i Portu i ne voze vlakovi.

U popriličnom kaosu je i Barcelona. U gradu nema struje.

🚨 BREAKING - This is what many parts of Spain look like now due to the massive power outage / Blackout#Spain #Blackout #Poweroutage #Portugal #France pic.twitter.com/JjAPzvja1o — T R U T H P O L E (@Truthpolex) April 28, 2025

Društvene mreže pune su video objava o kolapsu.

#BREAKING: Spanish power distributor Red Electrica says restoring power after a massive outage that also hit Portugal and parts of France could take 6 to 10 hours.#blackout #blackoutEurope#Spain #France #Portugal

pic.twitter.com/W8Yf8BHgyW pic.twitter.com/Plxpu6k8f1 — JUST IN | World (@justinbroadcast) April 28, 2025

Zadnje vijesti govore kako u dijelovima Portugala nema vode, u Lisabonu ne rade bankomati.

Energetskim kolapsom je pogođena Njemačka i Moroko.

BREAKING 🚨: MAJOR POWER CUT has hit Spain, Portugal and France. The Madrid underground has been evacuated and trains have been stopped.



Airports have come to a stop, traffic lights are out of order, and internet connectivity is unavailable.



The cause? Still unclear. pic.twitter.com/c2ICHuj6PR — The British Patriot (@TheBritLad) April 28, 2025

Both Spain and Portugal, as well as their capitals of Madrid and Lisbon, are currently suffering from a massive power outage, effecting airports, hospitals, power plants, subways, traffic lights, and other critical infrastructure across Western Europe. The cause of the outage is… pic.twitter.com/dBWfgwvXz0 — OSINTdefender (@sentdefender) April 28, 2025

NEW: Massive power blackout hits Spain and Portugal causing chaos as trains, traffic lights and card payments are down.



The mayor of Madrid is urging residents to keep all movements to an “absolute minimum.”



“I ask all residents of Madrid to keep their movements to an absolute… pic.twitter.com/GCu7h96Fb1 — Collin Rugg (@CollinRugg) April 28, 2025

Ljudi u Bilbau morali izaći iz žičare i nastaviti pješke