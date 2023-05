Fakultetska profesorica ulicama New Yorka s mačetom u ruci naganjala je novinara i fotografa koji rade za New York Post, a sve je snimljeno kamerom.

Novinar New York Posta Reuven Fenton zajedno s fotografom pokucao je na vrata stana u kojem živi fakultetska profesorica Shellyne Rodriguez da bi s njom razgovarao o viralnom videu u kojem se ona svađa sa pro-life studentima.

"Odje*ite od mojih vrata ili ću vas usitniti mačetom rekla je iza zatvorenih vrata, a zatim je i izašla pred njega te mu pod vrat na trenutak stavila mačetu pa se vratila u stan.

Oni su zatim napustili zgradu, ali ih je s mačetom slijedila na ulicu. Na videu s mjesta incidenta vidi se da je počela trčati za fotografom koji je pobjegao na kolnik.

"Ako vas još jedan je*eni put vidim ovdje... Odje*ite odavde!" uzviknula je. Također je novinara udarila u nogu dok je pokušavao ući u svoj auto.

Rodriguez je nekoliko sati nakon incidenta otpuštena s posla, potvrdili su s fakulteta Hunter, izvijestio je New York Post.

Do incidenta s mačetom došlo je nakon što je na internetu objavljen video na kojem se vidi kako psuje pro-life studente koji su na prostoru kampusa postavili stol. Razbacala je njihove letke i rekla da uznemiruju njezine studente.

"Ne obrazujete ni o čemu. Ovo je je*ena propaganda", rekla im je te poručila da je njihovo djelovanje nasilno.

PROFESSOR GONE WILD: Pro-abortion professor Shellyne Rodriquez curses at pro-life students and vandalizes table at Hunter College. pic.twitter.com/QNspuXB4KK