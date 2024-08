U Sudžanskom i Korenjevskom okrugu Kurske oblasti posljednja dva dana vode se borbe te postrojbe ukrajinske vojske napreduju kroz teritorij Ruske Federacije.

Geolocirane snimke i ruske tvrdnje pokazuju da su ukrajinske snage nastavile brzo napredovati dalje u Kursku oblast 8. kolovoza, a ukrajinske snage navodno su prisutne u područjima čak 35 kilometara od međunarodne granice sa Sumskom oblasti.

Ruski vojni blogeri tvrde su da su ukrajinske snage napredovale sve do Kromskiye Byki i Molyutino (do 35 kilometara od međunarodne granice i 17 kilometara jugoistočno od Lgova), ali su primijetili da su to male skupine koje ne pokušavaju odmah zadržati teritorij.

Valerij Gerasimov, načelnik Glavnog stožera ruske vojske, navodno je ignorirao obavještajna upozorenja da se ukrajinske trupe gomilaju blizu granice Kurske oblasti. Još prije dva tjedna obaviješten je o gomilanju Ukrajinaca, a izvori iz Kremlja tvrde da je Putin zbog toga bijesan.

Na otvorenom dijelu sjednice ruskog Vijeća sigurnosti ruski predsjednik Putin započeo je sjednicu riječima: "Morat ćemo započeti s događajima u Kurskoj oblasti."

Rekao je da je to provokacija velikih razmjera i optužio Kijev da njegove snage neselektivno pucaju iz različitih vrsta oružja, uključujući rakete, na civilne i stambene zgrade, kao i ambulantna vozila.

Dok je načelnik ruskog glavnog stožera Valerij Gerasimov govorio o situaciji na terenu, prikazano je Putinovo lice, koje je izgledalo zaleđeno. Gerasimov je uvjeravao članove Vijeća da je zaustavljeno napredovanje ukrajinskih trupa, snaga do tisuću ljudi, koje su prodrle duboko u Kursku oblast.

