Sirijski diktator Bashar al-Assada osramotio se u Moskvi. Nije znao što učiniti s vijencem koji se postavljao na grob Neznanog junaka.

Tijekom posjeta Moskvi dogodila se neugodna situacija za sirijskog diktatora Bashara al-Assada.

Na polaganju cvijeća na grob Neznanog junaka nije shvatio što treba učiniti s vijencem te ga je iz nekog razloga pokušao oteti počasnoj straži.

During his visit in #Moscow, there was an embarrassing situation for #Syrian dictator Bashar al-#Assad.



At the laying of flowers at the Tomb of the Unknown Soldier, he did not understand what to do with the wreath and for some reason tried to snatch it from the guard of honor. pic.twitter.com/XW4D6AOlEP