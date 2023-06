VIDEO Pobjegao od kolege nakon zaustavljanja: Policajac jurio službenim vozilom pa mu odbio dati vozačku

"Idem na posao", odgovorio je ljutito policajac Alexander Shaouni kolegi policajcu koji ga je zaustavio na cesti na Floridi.

Policijskim automobilom jurio je brzinom većom od 128 km/h u zoni od 70 km/h. Kada ga je kolega tražio vozačku dozvolu na uvid, policajac ga je odbio poslušati. Vratio se u automobil i odjurio. Na snimci se može čuti kako policajac poziva svoje kolege i javlja situaciju s bezobraznim policajcem.

“I am going into work"



Speeding police officer pulled over by another officer https://t.co/NKV4xszcZq pic.twitter.com/mZtnZXmC4P