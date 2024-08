Anton Geraščenko, bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova i ruski vojni blogeri proširili su snimku na Telegramu.

Na snimci je prikazan trenutak u kojem je oboren ruski mlažnjak, a pilot se katapultirao.

"Na internetu se pojavila snimka ruskog pilota koji je oboren, ali se uspio katapultirati. Svoj i pad aviona snimio je mobitelom. Kako se katapultiranje dogodilo iznad oblaka i na znatnoj visini, moglo bi se raditi o pilotu lovca Su-30/Su-35 ili bombardera Su-34. Sudeći po mirnom ponašanju pilota, avion je oboren duboko u ruskom teritoriju" napisao je Geraščenko na platformi X.

