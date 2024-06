VIDEO Objavljena snimka nevjerojatnog požara zgrade upisane među Guinnessove rekorde: Stanovi u njoj vrijede kao suho zlato

Objavljena je snimka požara u stambenom tornju u Astani, glavnom gradu Kazahstana. Osam ljudi, uključujući jedno dijete, evakuirano je iz zapaljenog tornja.

Elitni neboder od 26 katova nalazi se blizu trgovačkog centra Khan-Shatyr, koji je upisan u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveći 'šator' na svijetu.

BREAKING: Massive fire - large plumes of smoke rise from multi-story apartment building on fire in the Esil district of Astana, Kazakhstan pic.twitter.com/E6cbLvATkR

Vatrogasci su, prema izvješćima, tražili ljude unutar zgrade dok je oplata visokog tornja gorjela. Nije bilo početnih informacija o žrtvama u tornju gdje se luksuzni stanovi trenutno prodaju za do 722.000 eura.

Požar je započeo na gornjem katu ili krovu stambene i uredske zgrade. Na mjestu događaja bilo je oko 72 vatrogasca. Na snimci se vidi da gusti crni dim izlazi iz tornja, a dim je zahvatio cijelu obližnju cestu. Zgrada je visoka oko oko 78 metara.

In Kazakhstan, a 26-storey residential complex in Astana caught fire, reportedly involving the cladding of the building. Firefighters are on-site, but there is currently no information regarding the cause of the incident or any casualties. pic.twitter.com/efNmMbyWXs