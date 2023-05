Investitor je godinama jednu obitelj molio da otkupi od njih imanje kako bi sagradio naselje. Ponudio im je čak 50 milijuna dolara, ali oni su to odbili.

Jednu obitelj u Australiji, oko 40 kilometara od Sydneyja, godinama su investitori nagovarali da proda imanje, no ona je to odbijala.

Investitor je baš na tom mjestu planirao izgraditi novo naselje i dok su svi susjedi pristali na prodaju, jedna obitelj to je godinama kategorički odbijala. Odbila je čak 50 milijuna dolara.

Naselje je izgrađeno, a novim susjedima, čini se, ne smeta ova neobična situacija, baš suprotno.

"Pa ovo je sjajno! Bolje da usred naselja imamo stariju kuću nego nekakvu cestu", rekli su, piše New York Post.

