VIDEO Nova sramota za Putina: Ruski borbeni avion pao u more nedaleko od prepune plaže

Ruski borbeni zrakopolov SU-25 srušio se u Azovsko more nedaleko od plaže pune turista u blizini grada Jejsk.

Pilot se uspješno katapultirao, rekli su lokalni dužnosnici u izjavi na društvenim mrežama. No, navodno je slomio obje noge.

A Russian fighter jet Su-25 crashes into the sea in Russia's Kransodar region, Russian media report



The cause of the crash is currently unknown.

