VIDEO Pogledajte kako iz zraka izgleda velika potraga za nestalom podmornicom na dnu oceana

Najintenzivnija potraga za nestalom podmornicom Titan traje na i ispod površine mora, a zrakoplov Kanadskih zračnih snaga kruži iznad područja tražeći signale iz Atlantika.

Zrakoplovi Royal Canadian Airforce jedan su od najnovijih dodataka proširenoj potrazi za nestalom podmornicom Titan. Više brodova i robotskih vozila (ROV) također se pridružuju misiji.

Obalna straža kaže da se nada da će pet osoba u podmornici biti pronađeno.

As part of the @CanadianForces's support to the search for a missing submersible, 380 NM south of St. John’s NL, an @ARC_RCAF CP-140 Aurora from 14 Wing Greenwood, NS is providing surface search and sub-surface acoustic detection capabilities. pic.twitter.com/j4fwfwQkki